Warga Swedia Beri Informasi Terkait 3 WNI Hilang di Nepal

Metrotvnews.com, Kathmandu: Proses pencarian terhadap tiga warga Indonesia yang masih hilang usai gempa Nepal, masih terus dilakukan. Tim evakuasi WNI mendapatkan informasi tentang mereka dari warga Swedia.



Tim evakuasi udara memulai mencari tiga WNI di Nepal, yakni Jeroen Hehuwat, Kadek Andana dan Alma Parahita, Minggu (3/5/2015) pagi.

Pencarian yang dipimpin Kolonel (pnb) Indan Gilang semula akan dilakukan Sabtu (2/5/2015), namun terkendala ketersediaan helikopter. Setelah upaya pendekatan tingkat tinggi yang dilakukan Duta Besar Iwan Wiranataatmadja, tim berhasil mendapatkan helikopter yang dibutuhkan untuk pencarian tersebut.



"Kita tahu kondisi di lokasi Everest Guest House (GH) sangat sulit dan medan menuju ke lokasi sangat berat saat ini. Tapi tim tidak akan menyerah. Kita akan terus melakukan upaya-upaya yang memungkinkan," ujar Duta Besar Iwan Wiranataatmadja menyimpulkan hasil pencarian udara maupun darat yang dilakukan Tim evakuasi, dalam keterangan tertulis Kemlu RI, yang diterima Metrotvnews.com, Senin (4/5/2015)



Dubes Iwan menjelaskan keterangan yang diberikan oleh warga Swedia Astrid Bach, yang sempat bertemua dengan ketiganya.



"It was the last time I saw them," kata Astrid Bach merujuk pertemuan terakhir kalinya dengan Jeroen, Alma, dan Kadek di Everest Base Camp, 24 April 2015, seperti yang ditirukan Dubes Iwan.



"We will be staying here until tomorrow," kata Jeroen kepada Astrid ketika ia menanyakan apakah ketiga anggota Taruna Hiking Club (THC) tersebut akan segera meninggalkan Everest Base Camp pada 24 April 2015, imbuh Dubes Iwan.



Sebelum dilakukannya pencarian, tim telah berkomunikasi dengan keluarga ketiga WNI di Bandung, Jawa Barat.



Helikopter jenis AS350 Be milik Shree Airlines digunakan untuk melakukan pencarian selama 2-4 jam. Pencarian difokuskan di wilayah Langtang, yang berdasarkan analisis terhadap sejumlah informasi dan lokasi terakhir ketiga WNI.







(FJR)