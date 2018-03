Liverpool Bidik Penyerang Muda Korea Selatan

Metrotvnews.com, Liverpool: Liverpool diisukan membidik mesin gol Bayern Leverkusen, Son Heung-Min. Penampilannya di Bundesliga-1 sepanjang musim ini sudah sukses menarik perhatian pelatih The Reds, Brendan Rodgers.



Heung-Ming yang berasa dari Korea Selatan tampil sensasional sepanjang musim ini. Di antara ketatnya persaingan di liga kasta pertama Jerman tersebut, ia sudah mampu menyarangkan 11 gol dalam 24 kali permainan.

Liverpool yang tertarik dengan jasanya tidak tinggal diam. Proposal untuk menariknya ke Anfield pun dikabarkan sudah diberikan. Rencananya, pemain berusia 22 tahun tersebut bakal diboyong dengan uang transfer senilai 15 juta poundsterling (Rp296 miliar).



Jika pinangan Liverpool tersebut benar-benar diterima, ada kemungkinan The Reds bakal menjual salah satu gelandangnya. Mengingat harga Heung-Min terhitung besar dan The Reds butuh pemasukan guna menyeimbangkan neraca keuangan.



Liverpool bukan kali ini saja mengincar Heung-Min. Pada 2013 lalu, The Reds juga sudah berusaha mendatangkannya ketika masih bermain untuk Hamburger SV. (Metro.co.uk)





