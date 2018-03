Rentetan Catatan Apik Mourinho Usai Bawa Chelsea Juara

Metrotvnews.com, London: Chelsea berhasil menahbiskan diri sebagai pemenangan Liga Primer Inggris 2014--2015 usai mengalahkan Crystal Palace, Minggu 3 Mei. Ini menjadi gelar kedua buat The Blues dalam kurun lima tahun terakhir. Sebelumnya, mereka juga menjadi juara pada edisi 2009--2010. Ketika itu, The Blues masih ditangani Carlo Ancelotti.



Pelatih Jose Mourinho patut diberi kredit khusus atas pencapaiannya membawa The Blues menjadi yang terbaik di Inggris. Selama dua periode membesut John Terry dkk (2004--2007 dan 2013--...) , pelatih asal Portugal itu mampu mempersembahkan tiga trofi Liga Primer Inggris. Jumlah gelar itu bahkan sudah sejajar dengan torehan Arsene Wenger yang telah 19 tahun menukangi Arsenal.

Beragam catatan lain dibuat Mourinho usai mengantarkan Chelsea menjadi juara Liga Primer Inggris musim ini. Berikut ini beberapa di antaranya:



8- Dari 22 trofi, delapan di antaranya didapat Mourinho bersama Chelsea. Rinciannya, tiga trofi Liga Primer Inggris, tiga Piala Liga Inggris, satu Piala FA, dan satu trofi Community Shield.



22- Mourinho sudah menorehkan 22 gelar sepanjang kariernya sebagai pelatih. Andai dirata-rata dengan total laga yang sudah dilakoni, eks pelatih Real Madrid itu hanya butuh melewati 34 laga untuk memenangkan satu trofi.



135- Mourinho sudah melewati 193 pertandingan Liga Primer Inggris selama dua periode menukangi Chelsea. Dari 193 laga tersebut, 135 di antaranya berakhir kemenangan untuk The Blues.



274- Hasil racikan strategi Mourinho terbukti ampuh membawa The Blues kokoh di puncak klasemen. Hingga Liga Primer Inggris 2014--2015 berakhir pada Minggu 24 Mei, Chelsea terhitung bakal berada di puncak klasemen selama 274 hari. Rentang waktu itu sekaligus memecahkan rekor milik Manchester United pada 1993-94. Ketika itu, Red Devils berada di puncak klasemen selama 262 hari berturut-turut. (OptaJoe)





