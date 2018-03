Fokus Praperadilan, Novel Cuti Dua Hari

Metrotvnews.com, Jakarta: Untuk beberapa hari ke depan, penyidik KPK Novel Baswedan tidak akan beraktifitas di Gedung KPK. Dia telah meminta untuk cuti, agar fokus dalam mengurusi permohonan praperadilan terhadap Bareskrim Polri.



"Novel tidak masuk kerja hari ini, cuti sehari dua hari sepertinya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi melalui pesan singkatnya, di Jakarta Senin (4/5/2015).



Sebelumnya, penyidik KPK Novel Baswedan digelandang penyidik Bareskrim Polri, Jumat (1/5/2015). Dia ditangkap dari kediamannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Novel dijadikan tersangka atas kasus dugaan penembakan pelaku pencurian sarang burung walet saat menjadi Kasat Reskrim Polresta Bengkulu tahun 2004 lalu.

Kasusnya sempat ditunda pada 2012 lalu atas permintaan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kendati demikian, kasus ini kini diusut kembali oleh Polda Bengkulu. Pengusutan kasus tersebut dilaksanakan oleh Bareskrim dengan alasan berdekatan dengan tempat tinggal.





(YDH)