Pemerintah Godok HPP Jagung Rp3.150/Kg

Metrotvnews com, Jakarta: Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Hasil Sembiring mengungkapkan, produksi jagung di Indonesia tersebar hampir di berbagai provinsi yang ada. Akan tetapi, penyebaran tersebut dengan infrastruktur yang terbatas.



Selain itu, lanjut Hasil, pemasaran jagung hanya terpusat di Pulau Jawa, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Akibatnya, terjadi disparitas harga antar daerah yang amat signifikan.

" Saat ini pemerintah belum mengatur tata niaga jagung sehingga harga jagung sepenuhnya ditentukan mekanisme pasar," ujarnya, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (4/5/2015).



Untuk itu, Hasil menambahkan, saat ini penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) untuk komoditas jagung sedang dibahas di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.



‬"Konsep HPP Jagung diusulkan Rp3.150 per kilogram untuk pipilan kering dengan kadar air 15 persen, dengan perhitungan biaya usaha tani per hektare Rp12 juta dan keuntungan usaha tani ditargetkan Rp12 juta, dengan periode tanam empat bulan. Angka ini disepadankan dengan rata-rata UMP Rp3 juta per bulan. Produktivitas diasumsikan mencapai tujuh juta ton per hektare," pungkas Hasil.





(ABD)