Avengers: Age of Ultron Lengserkan Dominasi Furious 7

Avengers: Age of Ultron mengawali debut box office dengan mencetak pendapatan fantastis, USD187,7 juta.



Dengan perolehan tersebut, Avengers: Age of Ultron berhasil menggeser Furious 7 yang bercokol di posisi jawara selama sebulan.

Perolehan Avengers: Age of Ultron sekaligus menjadikannya debut film dengan penghasilan terbesar kedua sepanjang sejarah. Posisi pertama dipegang oleh Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II dengan USD91,7 juta pada 2011.



Pada box office pekan ini, mengekor di bawah Avengers ada The Age of Adaline yang dibintangi Blake Lively. Sementara, di nomor tiga ada Furious 7.



Beberapa film baru yang diramalkan akan menjawarai box office berikutnya adalah Jurassic World, Terminator Genisys, Ant-Man, Pitch Perfect 2, dan Mad Max: Fury Road.



Berikut daftar box office pekan ini:

1. Avengers: Age of Ultron - USD187,7 juta

2. The Age of Adaline - USD6,3 juta

3. Furious 7 - USD6,1 juta

4. Paul Blart: Mall Cop 2 - USD5,5 juta

5. Home (2015) - USD3,3 juta

6. Cinderella - USD2,4 juta

7. Ex Machina (2015) - USD2,2 juta

8. Unfriended - USD2 juta

9. The Longest Ride - USD1,7 juta

10. Woman in Gold - USD1,7 juta





