Ribuan Jakmania Banjiri Jalan Merdeka Selatan

Metrotvnewa.com, Jakarta: Lalu lintas di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, menuju Istana macet total. Ribuan The Jakmania membanjiri jalan tersebut saat melakukan aksi long march menuju Istana Negara.



Pantauan Metrotvnews.com, ribuan suporter Persija Jakarta mulai bergerak menuju Istana Negara sejak pukul 11.10 WIB, Selasa (5/5/2015).

Ribuan Jakmania melewati Jalan Merdeka Barat. Kendaraan yang menuju arah Harmoni dari arah Merdeka Timur dialihkan ke arah Jalan Budi Kemulyaan.



"Setelah massa lewat, kita buka kembali," kata anggota Polantas, Aiptu Harun kepada Metrotvnews.com di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2015).



Sebelumnya bergerak ke Istana, ribuan The Jakmania berkumpul di IRTI. Aksi unjuk rasa kali ini sebagai bentuk protes atas kisruh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Kisruh tersebut berbuah penghentian kompetisi Liga Indonesia (QNB League) 2015.



Dalam aksi yang bertemakan “Selamatkan Sepak Bola Indonesia” ini, The Jakmania akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo. Dalam salah satu aspirasi tersebut, The Jakmania berusaha meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk turun tangan menyelesaikan problem di persepakbolaan Indonesia.





(YDH)