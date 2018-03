Ketum The Jakmania Ditelepon Ahok

Metrotvnews.com, Jakarta: Selepas melakuan aksi demo di depan Istana Negara, Selasa 5 Mei, Ketua Umum The Jakmania Richard Achmad Supriyanto mengaku belum tahu apakah ada aksi susulan setelah hari ini. Namun, pria yang terpilih sebagai Ketum The Jakmania Februari lalu itu mengaku akan bertemu Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.



Aksi hari ini di depan Istana Negara dilakukan sebagai bentuk kekecewaan The Jakmania terkait terhentinya Liga Indonesia (QNB League), buntut dari kisruh PSSI dengan Kemenpora. Dalam aksinya The Jakmania menuntut Presiden Joko Widodo turun tangan langsung menyelesaikan kisruh yang terjadi.



Namun, setelah aksi hari ini belum diketahui apakah akan ada aksi lanjutan. Menurut Richard, pihaknya akan memantau perkembangan setelah aksi hari ini.



"Kami belum tahu apakah ada aksi lanjutan setelah hari ini. Kami ingin lihat dan pantau perkembangan dulu," ujar Richard kepada Metrotvnews.com, Selasa (5/5/2015).



Richard mengaku sudah dihubungi Ahok terkait aksi mereka pada hari ini. Ahok kabarnya akan memanggil perwakilan suporter Persija untuk berdialog.



"Tapi, selanjutnya akan ketemu sama pak Gubernur (Ahok). Tadi dia sudah telepon saya untuk berdialog soal ini," terang Richard.

(RIZ)