Kasus Novel, JK Yakin Pimpinan KPK Taat Hukum

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin pimpinan KPK taat hukum dalam menyikapi kasus Novel Baswedan.



"Saya kira pimpinan KPK pasti taat hukum," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2015).

Namun, JK menyayangkan sikap Plt Wakil Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji yang mengancam mundur jika Novel ditahan. Menurutnya, tindakan itu sama dengan memberikan kekebalan hukum terhadap penyidik KPK. Sementara, pimpinan KPK sebelumnya tegas menolak adanya kekebalan hukum. Lagi pula, Novel pun tak jadi ditahan.



"Tidak boleh begitu, kalau nanti ada satu anak buah diperiksa lalu semua mau mundur, wah kayak apa negeri ini kalau begitu," ujar dia.



Sebelumnya, Indriyanto Seno Adji akan menepati janji untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil pimpinan sementara KPK. Hal itu dilakukan jika Novel Baswedan jadi ditahan.



"Nanti ada upaya lain, kalau jalan lain ini tidak berhasil, saya salah satu pimpinan yang tak punya niat mengejar jabatan. Saya akan mundur," kata Indriyanto di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (1/5/2015).



Senada dengan Indriyanto, Plt Pimpinan KPK lainnya, Johan Budi juga menyebut adanya kemungkinan pimpinan lain untuk mengambil langkah yang serupa.





