Martin Freeman Gabung di Captain America: Civil War

Metrotvnews.com, Los Angeles: Aktor Martin Freeman dipastikan bergabung dalam Captain America: Civil War. Hal itu diumumkan pihak Marvel, studio milik Walt Disney Co.



"Perjalanan Martin dari drama sampai komedi membuat kami terkesan," ujar Kevin Feige, presiden Marvel Studios sekaligus produser, seperti dikutip Reuters, Rabu (6/5/2015).



Walau begitu, peran Martin dalam sekuel ketiga Captain America ini masih berselimut tabir rahasia.



Captain America merupakan salah satu karakter superhero andalan Marvel yang juga tampil di film superhero yang baru saja dirilis, The Avengers: Age of Ultron.



Rencananya, Captain America: Civil War yang disutradarai oleh Anthony Russo dan Joe Russo akan meluncur ke bioskop pada 2016.



Martin Freeman memulai karier dengan berperan dalam serial televisi The Bill dan This Life pada 1997. Aktor 43 tahun ini mulai dikenal pada 2001 berkat perannya dalam serial The Office sebagai Tim Canterbury.



Dia juga banyak berperan untuk serial televisi sebelum akhirnya memerankan Dr. John Watson dalam serial Sherlock Holmes pada 2010.



Kepiawaiannya dalam berakting kembali menyita perhatian lewat perannya sebagai Bilbo Baggins dalam trilogi The Hobbits.

