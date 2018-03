Ombudsman Tak Gentar Usut Dugaan Maladministrasi Bareskrim

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik KPK Novel Baswedan melaporkan Bareskrim Polri terkait dugaan maladministrasi penangkapan dan penahanan ke Ombudsman. Anggota bidang Penyelesaian Laporan Pengaduan Ombudsman, Budi Santoso, tidak sedikitpun gentar untuk menindaklanjuti laporan Novel.



"Ini tugas Ombudsman sesuai UU Ombudsman Nomor 37 Tahun 2008 dan UU Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. Mandatnya wajib menindaklanjuti semua laporan masyarakat yang memang jadi kewenangan dan domain Ombudsman," ujar Budi di Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2015).



Ombudsman akan melihat ada terjadi maladministrasi atau tidak. Budi optimistis tak menemukan kesulitan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat yang melibatkan Polri. Sejauh ini Polri kooperatif dalam memberikan keterangan kepada Ombudsman.

Hal itu dibantu dengan nota kesepahaman antara Polri dan Ombudsman yang masih berlaku sejak Kapolri Jenderal Timur Pradopo hingga Jenderal Sutarman. Salah satu isi nota mewajibkan kepolisian memberikan keterangan maupun dokumen untuk memudahkan Ombudsman.



Ia mengatakan, untuk gelar perkara bersama Polri pun berjalan lancar. Ombudsman berencana menggali informasi terkait laporan Novel melalui orang-orang yang diduga mengetahui kasus yang disangkakan kepada penyidik KPK itu. Dalam hal ini, Polri masuk dalam prioritas pihak yang akan dimintai keterangan dan konfirmasi.



Novel ditangkap penyidik Bareskrim Polri dari kediamannya, Jumat 1 Mei 2015. Penangkapan dan penahanan Novel atas surat perintah penyidikan perkara lain yang pasalnya juga berbeda, yakni Pasal 351 Ayat (2) dan Pasal 442 juncto Pasal 52 KUHP.



Penyidik Bareskrim Polri menangkap dan menahan Novel terkait sangkaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) dan (3) atas tudingan perbuatan tersangka terhadap korban Mulya Johani alias Aan.





(YDH)