Anggota Penjaga Perdamaian PBB Tewas dalam Penyergapan

Metrotvnews.com, Kongo: Sejumlah anggota pasukan penjaga perdamaian PBB terbunuh dalam sebuah penyergapan di wilayah timur Republik Demokratik Kongo.



"Saya sedih dan marah saat mengetahui kabar kematian pasukan penjaga perdamaian di dekat (kota) Beni," ucap kepala misi PBB di Kongo, Martin Kobler, seperti diwartakan AFP, Selasa (5/5/2015).

Kobler, yang mengutuk keras serangan pengecut seperti ini, mengatakan investigasi sedang berlangsung dan jumlah pasti korban tewas belum diketahui.



Pejabat lokal Amisi Kalondo menyebut pemberontak ADF menyergap konvoi pasukan penjaga perdamaian PBB asal Tanzania bernama MONUSCO.



Sebelumnya, juru bicara militer Republik Demokratik Kongo melaporkan telah membunuh 16 pemberontak ADF dalam dua hari terakhir di wilayah utara Beni.



Pemberontak ADF, yang mencoba menggulingkan Presiden Yoweri Museveni di Uganda pada pertengahan era 90-an, dituding telah membunuh lebih dari 260 warga sipil di dalam dan sekitar Beni antara Oktober dan Desember tahun lalu.



Sebagian besar korban ADF ditebas senjata tajam hingga tewas, yang memicu operasi kerja sama antara militer Kongo dengan PBB pada Desember 2014.



