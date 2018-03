Telkom Cetak Pendapatan Rp23,61 Triliun

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) meraih pendapatan sebesar Rp23,61 triliun di kuartal I-2015. Kenaikan ini setara 11,10 persen dibandingkan posisi pendapatan kuartal I-2014 sebesar sebesar Rp21,25 triliun.



Demikian seperti dikutip dalam laporan keuangan perseroan di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (6/5/2015). Pendapatan yang meningkat tersebut memberikan sentimen positif bagi laba bersih perseroan yang tumbuh jadi Rp3,81 triliun di kuartal I-2015, dari posisi laba sebesar Rp3,58 triliun di kuartal I-2014.

Laba usaha perseroan menjadi sebesar Rp7,44 triliun di kuartal I-2015, atau naik dari posisi laba usaha sebesar Rp6,91 triliun di kuartal I-2014. Laba sebelum pajak naik jadi Rp7,31 triliun di akhir Maret 2015, dari posisi laba sebelum pajak sebesar Rp6,85 triliun per Maret 2014.



Adapun posisi aset perseroan menjadi Rp146,67 triliun di kuartal I-2015, atau naik dari posisi aset sebesar Rp141,82 triliun di akhir 2014.



Sekadar informasi Telkom Group adalah satu-satunya BUMN telekomunikasi yang melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia melalui layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi seluler, layanan jaringan dan interkoneksi serta layanan internet dan komunikasi data.



Telkom Group juga menyediakan berbagai layanan di bidang informasi, media dan edutainment, termasuk cloud-based and server-based managed services, layanan e-Payment dan IT enabler, e-Commerce dan layanan portal lainnya.





(AHL)