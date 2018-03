Rumor: Siri akan Tampil Berbeda di iOS 9

Metrotvnews.com: Apple diharapkan akan menunjukkan iOS 9 pada Worldwide Developers Conference pada tanggal 8 Juni. Meskipun begitu, Apple masih menolak untuk memberikan detail mengenai fitur baru dan perubahan yang mereka lakukan pada iOS terbaru mereka ini.



Satu rumor yang muncul adalah bahwa Apple akan membuat Siri menjadi lebih berwarna. Siri yang sekarang Anda lihat pada iPhone dan iPad memiliki tampilan sederhana dengan kombinasi warna hitam dan putih.

Sementara Siri yang ada pada Apple Watch memiliki pilihan warna yang lebih beragam. Berdasarkan informasi yang 9to5mac, pada iOS 9 nanti, Siri pada iPhone dan iPad akan lebih menyerupai Siri yang ada pada Apple Watch.



Apple pertama kali memperkenalkan Siri pada tahun 2011 ketika meluncurkan iPhone 4S. Hingga sekarang, Apple terus berusaha untuk meningkatkan performa Siri dan bahkan melakukan beberapa perubahan pada asisten berbasis suara mereka ini.



Meskipun begitu, hal ini bukan berarti Apple bisa tenang. Sekarang ini, Siri menghadapi persaingan yang lebih ketat. Dan hal ini berarti Apple harus terus memperbaiki Siri jika mereka tidak ingin kalah dari pesaing mereka.



Salah satu saingan Siri adalah Google Now, sebuah asisten berbasis suara buatan Google yang dapat bekerja baik pada gadget berbasis Android ataupun iOS. Dan berdasarkan sebuah tes oleh perusahaan manajemen aset asal Amerika, Google Now memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Siri.



Selain Google Now, Siri juga harus bersaing dengan Cortana milik Microsoft. Saat peluncuran Windows 10 nanti, Microsoft berencana untuk menjadikan Cortana sebagai sebuah fitur pada tablet dan PC mengingat Microsoft memang ingin memudahkan integrasi antar PC dan gadget.



Tidak tertutup kemungkinan, para pengguna Windows 10 yang merasa nyaman menggunakan Cortana pada PC atau laptop mereka akan tergoda untuk membeli Windows Phone.



Selain itu, berdasarkan laporan dari Reuters, Microsoft memiliki rencana untuk membuat Cortana dapat digunakan di gadget berbasis iOS. Dan hal ini berarti Siri harus siap bersaing dengan Cortana untuk menarik perhatian para pengguna iPhone dan iPad. (cnet)





(ABE)