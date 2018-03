7 Alasan Harus Bercinta Malam Ini

Metrotvnews.com, Jakarta: Bercinta ternyata tak hanya mampu meningkatkan mood tapi juga mampu memberikan keuntungan untuk kesehatan Anda. Menurut para ilmuwan, saat berhubungan seks, tubuh kita menghasilkan hormon cukup banyak yang bisa mengurangi rasa sakit, mengurangi risiko kanker, meningkatkan kekebalan tubuh dan mengimbangi gejala menopause.



1. Mengurangi rasa sakit kronis

Stimulasi klitoris dan dinding vagina akan memicu pelepasan endorfin, kortikosteroid dan obat penghilang rasa sakit alami lainnya. Akibatnya, rasa sakit kepala dan otot Anda akan berkurang dengan bercinta.

Menurut Barry Komisaruk, profesor psikologi Rutgers University dan penulis The Science of Orgasm mengatakan, keuntungan itu, sejak dimulai sebelum Anda orgasme bisa bertahan hingga dua hari.



2. Menurunkan risiko kanker payudara

Selama bergairah dan orgasme, hormon kebahagiaan Anda meningkat. Dua dari hormon ini, oxytocin dan DHEA bisa membantu mencegah kanker payudara.



Sebuah studi menunjukkan, perempuan yang berhubungan seks lebih dari sekali dalam sebulan memiliki risiko lebih rendah terkena kanker payudara dibanding mereka yang kurang aktif secara seksual. Peneliti Yunani menemukan bahwa, pria yang memiliki setidaknya tujuh kali orgasme sebulan di usia 50 tahunan memiliki risiko lebih rendah dari kanker payudara pria.



3. Menjaga kesehatan jantung

Ahli jantung berpendapat, hubungan seksual merupakan latihan ringan hingga sedang bagi kesehatan jantung Anda. Posisi bercinta juga berpengaruh pada kesehatan jantung.



Berada di atas terutama jantung memberikan kelebihan bagi kesehatan jantung karena butuh usaha keras saat bercinta dengan posisi di atas. Orgasme juga memberikan bonus bagi jantung, karena saat puncak detak jantung berdenyut hingga 110 denyut per menit. Angka ini lebih baik daripada jalan cepat atau jogging.



4. Melindungi prostat

Penelitian Australia menemukan bahwa, pria yang rata-rata mengalami empat kali ejakulasi dalam seminggu memiliki kesempatan sepertiga lebih rendah terkena kanker prostat.



5. Mengurangi stres

Bercinta membutuhkan juga aktivitas otak yang lebih kompleks dan merangsang sejumlah saraf sehingga bisa berpengaruh pada stres yang berkurang.



6. Meningkatkan kekebalan tubuh

Sebuah penelitian menunjukkan, bercinta sekali atau dua kali seminggu memiliki kadar 30 persen lebih tinggi dari antibodi melawan infeksi daripada yang tidak berhubungan sama sekali.



Tes darah menunjukkan bahwa gairah dan orgasme pada pria meningkatkan kadar sel darah putih partogen untuk melawan penyakit. Efeknya adalah sebanding dengan kegiatan penghilang stres lain seperti olahraga dan mendengarkan musik yang dapat meningkatkan sekresi protein tertentu yang mempertahankan tubuh dari infeksi.



7. Mengurangi kekeringan pada vagina setelah menopause

Ilmuwan di New Jersey menemukan bahwa wanita menopause yang memiliki hubungan seks lebih dari 10 kali dalam setahun mengurangi kekeringan pada vagina mereka.



Gairah membawa darah ke vagina yang memberikan nutrisi dan oksigen. Itu membantu mencegah jaringan jadi lebih tipis dan kurang elastis seiring pertambahan usia sehingga hubungan seks tetap nyaman dan menyenangkan. (Prevention)





(LOV)