Pole Sitter Terbaik di MotoGP Bakal Diganjar BMW M6 Convertible

Rutinitas pemberian penghargaan BMW M Award di ajang balap MotoGP setiap akhir musim balap, hingga saat ini masih terus berlanjut. Namun mobil yang dijadikan hadiah dari tahun ke tahun berbeda. Kali ini BMW M Award memberikan M6 Convertible.



Ini sudah jadi tradisi sejak tahun 2003 lalu, BMW mengadakan BMW M Award. Pembalap dengan poin terbanyak meraih hasil kualifikasi terbaik, akhir musim nanti bakal mendapatkan mobil istimewa dari BMW tersebut.

"Kami sangat bangga karena BMW M Award masih bertahan sebagai penghargaan tertinggi. Penghargaan ini sangat penting dalam perjalanan kerjasama kami yang panjang bersama dengan MotoGP. Tahun ini kami memperlihatkan hadiah yang kami siapkan yakni BMW M6 Convertible yang dikenalkan saat Detroit Auto Show, Januari lalu," beber Axel Mittler, Head of Cooperation MotoGP BMW M Division.



Seperti halnya mobil BMW seri M lainnya, M6 Convertible punya performa mesin yang gahar. Jantung mekanis V8 TwinPower Turbo mampu hasilkan tenaga hingga 560 daya kuda. Akselerasinya hanya butuh 4,3 detik untuk mencapai kecepatan 100 kilometer per jam dari posisi diam.



Kecepatan maksimalnya sendiri dibatasi hingga 250 kilometer per jam, dengan konsumsi bahan bakar rata-rata 10,3 liter untuk menempuh jarak 100 kilometer.





