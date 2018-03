PSG Menang 6-0, Kokoh di Puncak Klasemen

Metrotvnews.com, Paris: Paris Saint Germain (PSG) tampil ganas saat menjamu Guingamp pada pekan ke-36 Ligue 1 Prancis 2014--2015, Sabtu 9 Mei 2015 dini hari WIB. Edinson Cavani dan Zlatan Ibrahimovic mengantar PSG menang telak 6-0 untuk memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen.



Pendukung PSG di Parc des Princes langsung bergemuruh saat laga baru berjalan dua menit. Edinson Cavani sukses mengonversi umpan Serge Aurier untuk membawa PSG unggul 1-0.



Berhasil mencetak gol cepat, PSG kian percaya diri membombardir pertahanan tim yang bercokol di papan tengah itu. Menit ke-18, Zlatan Ibrahimovic sukses menggandakan keunggulan PSG usai memanfaatkan umpan Marco Verratti. Keunggulan 2-0 Le Parisien bertahan hingga turun minum.



Selepas jeda, gelombang serangan PSG kembali datang. Cavani kembali merobek jala gawang Jonas Lossl pada menit ke-52 berkat umpan Ibra.



PSG kian berjaya setelah Maxwell sukses memperbesar keunggulan PSG menjadi 4-0 berkat golnya pada menit ke-56, atau hanya berselang empat menit dari gol Cavani.



Cavani melengkapi performa briliannya dengan mencetak hattrick pada menit ke-70. Umpan matang Verratti dikonversinya menjadi gol untuk membawa PSG menjauh 5-0.



PSG akhirnya melengkapi pesta golnya di pertandingan ini lewat eksekusi penalti Ibra untuk menutup laga dengan kemenangan 6-0.



Hasil ini memperbesar kans PSG untuk menyabet titel Ligue 1 untuk kali ketiga secara beruntun. PSG kini kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 77 poin, atau unggul enam angka dari pesaing terdekatnya, Olympique Lyonnais. Secara matematis, PSG hanya membutuhkan empat poin di dua laga sisa untuk tampil sebagai juara musim ini.



Susunan Pemain:

PSG: S. Sirigu, Maxwell, Thiago Silva, S. Aurier, Marquinhos, B. Matuidi/Rabiot (77'), Y. Cabaye/Lucas (69'), J. Pastore/Lavezzi (78'), M. Verratti, Z. Ibrahimovic, E. Cavani



En Avant Guingamp: J. Lossl, R. Lemaitre, L. Jacobsen, J. Sorbon, C. Kerbrat, L. Mathis, S. Marveaux, Y. Sankhare, T. Giresse, C. Beauvue, C. Mandanne.

(ACF)