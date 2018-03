AS Dukung Klaim Pakistan Terkait Insiden Jatuhnya Helikopter

Metrotvnews.com, Washington: Pemerintah Amerika Serikat (AS) mendukung klaim Pakistan terkait penyebab jatuhnya helikopter militer. Kecelakaan itu turut menewaskan istri Duta Besar Indonesia untuk Pakistan.



"Mengenai apa yang terjadi (kecelakaan helikopter), Angkatan Udara Pakistan sudah mengatakan bahwa ini disebabkan kerusakan teknis," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Jeff Rathke, seperti dikutip Tribune Pakistan, Sabtu (9/5/2015).

"Kami tidak ada keraguan apapun atas apa yang mereka katakan," jelasnya.



Kemlu AS pun mengutarakan belasungkawanya atas jatuhnya korban dalam kecelakaan ini.



"Duka kami sampaikan kepada komunitas diplomatik di Pakistan. Tidak ada staf Kedutaan AS atau warga AS yang menjadi korban," tutur Rathke.



Mengenai klaim dari pihak Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) yang mengaku menembak helikopter itu, Rathke mengaskan bahwa AS tetap tidak meragukan keterangan dari pihak militer Pakistan.



Seperti diketahui, kecelakaan itu menyebabkan istri Dubes RI untuk Pakistan Hery Listyawati Burhan tewas. Kecelakaan juga melukai suaminya, Dubes RI untuk Pakistan Burhan Muhammad.



Dubes Burhan dikabarkan mengalami luka bakar hingga 75 persen. Pihak Pakistan menyebutkan, kondisi Dubes Burhan tengah kritis. Untuk sementara, Dubes Burhan dirawah Combined Military Hospital, Pakistan.





(FJR)