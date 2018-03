Waduh, Jelang Puasa Harga Kebutuhan Pokok Naik 46,38%

Metrotvnews.com, Mataram: Mejelang masuknya bulan Ramadhan 1436 Hijriah, harga berbagai kebutuhan pokok di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sudah mengalami peningkatan hingga mencapai 46,38 persen.



Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram Uun Pujianto mengatakan, kenaikan harga menjelang puasa ini terjadi secara nasional. Umat muslim diperkirakan akan mulai melaksanakan ibadah puasa sekitar 17 Juni atau 18 Juni 2015.

"Kondisi kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok ini tidak hanya di Kota Mataram, tetapi juga terjadi di daerah-daerah lain," katanya, di Mataram, Sabtu (9/5/2015).



Uun menyebutkan, berdasarkan hasil pantauan harga Diskoperindag per 7 Mei, beberapa kebutuhan pokok yang mengalami peningkatan antara lain, gula pasir warna kuning dan putih dari Rp11 ribu per kilogram (kg) menjadi Rp11.500-Rp12.000 per kg atau meningkat sekitar 7,95 persen. Begitu juga dengan harga daging sapi murni mengalami peningkatan dari Rp100 ribu per kg menjadi Rp110 ribu per kg.



Harga tepung terigu juga mengalami peningkatan, khususnya tepung terigu merek Semar dari Rp7.000 per kg menjadi Rp7.500 per kg. "Sementara harga beras, minyak goreng, daging ayam broiler, ayam kampung, dan susu serta kebutuhan pokok lainnya masih stabil," jelasnya.



Menurut dia, selain dipengaruhi jelang puasa, kenaikan harga ini juga dipicu karena faktor cuaca terutama untuk komuditas pertanian. Karena itu, untuk melakukan antisipasi terjadinya kenaikan harga terhadap kebutuhan pokok lainnya, pihaknya akan melakukan pemantauan stok ke gudang miliki distributor guna memastikan ketersediaan stok hingga akhir Idul Fitri.



Di samping itu, pihaknya meminta kepada masyarakat agar tidak panik dengan kenaikan harga saat ini. "Jika masyarakat panik maka harga kebutuhan pokok diprediksi akan terus meningkat, sebab masyarakat belomba-lomba membeli kebutuhan pokok denganjumlah yang banyak," pungkasnya.





