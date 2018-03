Gol Torres Selamatkan Atletico dari Kekalahan

Metrotvnews.com, Valencia: Gol Fernando Torres sukses menjadi penyelamat Atletico Madrid dari kekalahan. Berkat gol tunggalnya itu, El Atleti mampu menahan imbang Levante dengan skor 2-2.



Bertamu ke markas Levante pada jornada ke-36 La Liga Spanyol, Stadion Ciudad Valencia, Minggu 10 Mei, Atletico tampil sangat dominan. Mereka bermain dengan penguasaan bola 63 persen.

Atletico juga unggul dalam menciptakan peluang dengan menghasilkan tujuh tendangan on target dari 15 peluang. Sementara itu, tuan rumah, Levante hanya melepaskan lima tembakan on target dari delapan peluang yang tercipta.



Meski demikian, Atletico justru tertinggal lebih dulu setelah penyerang Levante David Barral sukses menyarangkan bola ke gawang Jan Oblak. Bomber asal Spanyol itu sukses menyambut umpan Ivan dari sisi kanan.



Namun, ketertinggalan itu tak membuat Atletico panik. Klub besutan Diego Simeone itu justru berhasil menyamakan kedudukan selang tiga menit kemudian atau tepatnya pada menit ke-35 lewat sepakan first time Guilherme Siqueira. Bek asal Brasil itu meneruskan umpan dari Tiago yang sebelumnya berhasil memotong operan bek Levante di dalam kotak.



Gol tersebut menjadi gol terakhir dalam babak pertama sekaligus menutup interval pertama dengan skor 1-1.



Memasuki babak kedua, Atletico tetap dominan. Mereka sukses melahirkan beberapa peluang berbahaya. Namun, Levante juga beberapa kali memberikan serangan-serangan bahaya.



Alhasil, Levante pun kembali unggul usai sontekan penyerang mereka Kalu Uche membuat Jan Oblak kembali memungut bola pada menit ke-63.



Kembali tertinggal, Atletico mencoba terus menekan. Namun, pertahanan Levante yang rapat cukup membuat Los Rojiblancos frustrasi.



Di saat kesulitan, penyerang Fernando Torres akhirnya menjadi pemecah kebuntuan sekaligus penyelamat Atletico pada menit ke-80. Pesepak bola asal Spanyol itu sukses menyambar bola sepak pojok Koke.



Hingga laga usai, kedua tim tak mampu lagi menciptakan gol. Skor 2-2 bertahan untuk kedua tim.



Dengan hasil ini, Atletico kini tertahan di peringkat ketiga klasemen dengan mengoleksi 77 angka. Sementara itu, Levante harus tertahan di peringkat ke-15 dengan mengoleksi 36 angka atau terpaut empat angka dari Almeria.





Susunan Pemain:



Levante: Marino; Ivan, Vyntra, Juanfran, Ramis, Tono; Morales, Sissoko, Camarasa; Uche, Barral



Atletico Madrid: Oblak; Juanfran, Gimenez, Miranda, Siqueira; Tiago, Gabi, Koke, Arda; Griezmann, Mandzukic





(PAT)