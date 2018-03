Timnas Atletik Muda Indonesia Tampil di Qatar

Metrotvnews.com, Doha: Timnas Atletik Muda Indonesia yang terdiri dari 14 orang atlet dan sembilan orang pelatih dan pendamping tengah berjuang pada ajang kejuaraan atletik pemuda se-Asia, yang untuk pertama kalinya diadakan di Doha, Qatar pada 8-11 Mei 2015.



Bertempat di Qatar Sports Club, Doha, the First Asian Youth Athletics Championships telah dibuka secara resmi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Qatar, HE Mr. Salah bin Ghanem bin Nasser Al Ali.

Kejuaraan yang diikuti oleh sekitar 400 atlet dari 40 orang Negara tersebut diselenggarakan oleh Asian Athletic Association (AAA), bekerjasama dengan IAAF dan National Athletics Federation of Qatar.



Dubes RI Doha, Bapak Deddy Saiful Hadi dan Ibu Endang Hadi turut hadir pada acara pembukaan untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Dubes Deddy menyampaikan pentingnya keikutsertaan Indonesia pada kompetisi ini.



"The First Asian Youth Championship ini merupakan salah satu bukti lagi, bagaimana besarnya perhatian Pemerintah Qatar terhadap dunia olahraga. Ajang pertandingan internasional serupa ini akan terus dilaksanakan Qatar guna menarik perhatian masyarakat internasional terhadap eksistensi dan perkembangan pembangunan di Qatar, terutama dalam mempersiapkan Piala Dunia 2022", kata Deddy dalam rilis yang diterima Metrotvnews.com.



Ditambahkan oleh Dubes Deddy, kiranya Indonesia dapat memanfaatkan kompetisi seperti ini secara optimal dan melihat Qatar sebagai mitra potensial dalam pengembangan dunia olahraga di Tanah Air.



Sementara itu, Nurwenda Sucipto, Kepala Fungsi Pensosbud KBRI Doha menyampaikan bahwa KBRI Doha akan memberikan dukungan penuh kepada Tim Indonesia dan akan mengerahkan suporter dari Diaspora Indonesia di Qatar untuk hadir memberikan semangat kepada atlet Indonesia yang sedang bertanding.



"Jadwal pertandingan kita sosialisasikan melalui Facebook KBRI Doha dan melalui akun-akun Diasindo Indonesia di Qatar. Semoga Atlet-atlet muda ini bisa berjuang habis-habisan dan membawa harum nama Indonesia. Terlebih ini adalah pada ajang perlombaan atletik bergengsi pertama se-Asia", tambah Nurwenda.



Pada hari pertama kejuaraan, Indonesia telah berhasil meraih 1 medali perunggu pada nomor lari 100 meter, atas nama Burhan Wardani, atlet asal Jawa Timur.





