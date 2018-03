Toyota Raih Gelar Pelayanan Terbaik dari MarkPlus Inc

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Toyota Astra Motor berhasil meraih penghargaan prestisius dalam Indonesia WOW Service Excellence Award 2015. Dalam ajang yang diselenggarakan lembaga konsultasi, MarkPlus Inc, Toyota menjadi yang terbaik untuk kategori Car Dealer.



Vice President Director Toyota Astra Motor, Suparno Djasmin, mengungkapkan rasa syukurnya karena Toyota Astra Motor berhasil meraih penghargaan WOW Service Excellence Award 2015. Toyota memang sangat konsen menghadirkan Total Best Ownership Experience bagi para pelanggan setia.

Dengan jumlah varian produk yang banyak, jumlah unit penjualan yang tinggi, dan selaku APM dengan jaringan terbesar di Indonesia, adalah tantangan bagi Toyota untuk selalu memberikan yang terbaik, baik dalam hal penjualan maupun layanan purna jualnya.



“Karena itu, Toyota selalu menekankan strategi pemasaran dan layanan berdasarkan The Best Total Ownership Experience untuk memberikan kepuasan secara menyeluruh bagi pelanggan. Mulai dari ketersediaan informasi produk, proses penjualan, hingga pasca pembelian,” ujarnya.



Adapun tolak ukur WOW Service Excellence Award 2015 yang diberikan pada Toyota adalah berdasarkan pengukuran perjalanan customer dari Awareness, Appeal, Asking, Action, dan Advocacy. Selain itu WOW Service Excellence Award juga mengukur customer enjoyment terhadap produk dan jasa, customer experience, dan customer engagement.



Selain WOW Service Excellence Award 2015 dari MarkPlus Inc, Toyota Astra Motor juga mendapatkan penghargaan prestisius lainnya yang berkaitan dengan pelayanan terbaik bagi pelanggan.



Penghargaan itu antara lain Contact Center Service Excellence Award dan Customer Service Excellence Award (CSEA).





