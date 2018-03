"Tim Transisi Tetap Berjalan Meski Anggota Berkurang"

Metrotvnews.com, Jakarta: Deputi V Bidang Kemitraan dan Harmonisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot S Dewa Broto menegaskan Tim transisi akan tetap berjalan meski kehilangan tiga anggota anggota. Gatot mengaku tidak punya hak untuk intervensi putusan Farid Husain, Darmin Nasution dan Velix Wanggai untuk mengundurkan diri dari Tim Transisi yang digadang-gadang bakal membenahi PSSI tersebut.



Nama-nama 17 anggota Tim Transisi akhirnya diumumkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jumat 8 Mei. Namun, beberapa hari kemudian Darmin Nasution dan Velix Wanggai memutuskan mengundurkan diri karena alasan masing-masing.

"Kami tidak ingin meminta ada orang yang merasa terpaksa. Putusan Darmin dan Velix untuk mundur juga dilakukan setelah keduanya mengonfirmasi kepada kami. Jadi, kami tetap berterima kasih kepada Darmin dan Velix." Kata Gatot.



"Kami akan berusaha mencari pengganti keduanya. Tapi, tentu tidak akan cepat. Tim Transisi memang direncanakan berjumlah 17 orang. Tapi kalau kemudian harus berkurang , ya tidak masalah. Show must go on," kata Gatot.



Pembentukan Tim Transisi merupaka buntuk dari putusan Menpora Imam Nahrawi membekukan kepengerusan Persatuan Sepak Bola Seruluh Indonesia (PSSI) pada April lalu. Tim Transisi dibentuk untuk menjalankan tugas PSSI guna menjalankan roda sepak bola Indonesia





