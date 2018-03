Kesan Pertama Menjajal LG G4

Metrotvnews.com, Jakarta: Pada Juli tahun lalu, kami pernah mengulas LG G3 dan terkesan dengan produk ini. Pada hari ini, Senin (11/5/2015), LG resmi meluncurkan penerusnya, G4 di Indonesia. Secara global, LG G3 menuai banyak pujian, baik dari media maupun konsumen, yang tercermin dalam angka penjualannya yang mampu menembus target LG.



LG mampu tampil dengan identitasnya sendiri, di tengah-tengah persaingan sangat sengit antara Apple dan Samsung. Saat iPhone dan Galaxy S5 menghadirkan pemindai sidik jari, mereka tampil beda dengan Knock Code, Laser Auto-Focus dan layar beresolusi Quad HD. LG juga percaya diri mengubah desain ponsel dengan menempatkan tombol volume dan power di bagian belakang.

Membuat penerus produk yang dipuji banyak orang bukan tantangan mudah. Lihatlah bagaimana HTC gagal melakukannya dengan HTC One M9. Padahal, desain dan performa HTC One M8 mendapat nilai tinggi di sebagian besar media teknologi.



Tapi LG bukan HTC. Mereka berhasil melampaui tantangan karena G4 terbukti tampil beda, dan yang lebih penting lagi, lebih baik dibandingkan G3. Kesan itu yang saya rasakan ketika pertama kali memegang G4. Sebagai pengguna G3 dalam setahun belakangan, saya bisa merasakan perbedaan handling yang lebih enak, sekaligus lebih mewah.







LG sangat cerdik dengan memilih bahan kulit sebagai pelapis bagian belakang. Ia membuat persaingan aluminium vs plastik, sebagaimana kita lihat dalam evolusi material seri Samsung Galaxy menjadi tak relevan. Alih-alih mempersengit persaingan di arena yang sudah penuh sesak, LG memperluas arena dengan membuat wiayah bermain mereka sendiri.







LG juga menyadari pentingnya fitur kamera di ponsel pintar saat ini. Karena itu, mereka serius memperhatikan fitur kamera 16MP G4 dengan memperlebar bukaan diafragma dari f/2.4 menjadi f/1.8. Walhasil, performa G4 ketika memotret dalam keadaan minim cahaya kini meningkat secara signifikan.



Dalam acara peluncuran hari ini, LG memperlihatkan perbandingan kemampuan kamera G4 dengan Samsung Galaxy S6 dan iPhone 6. Berkat perbaikan pada teknologi layar --mereka menyebutnya Quantum Display-- G4 juga mampu menampilkan kontras lebih tinggi, dan warna lebih tajam.





Perbandingan layar Galaxy S6, LG G4, dan iPhone 6

Namun, menurut saya, tampilan warna objek di LG G4 justru terlalu berlebihan, lebih indah dari aslinya. Hasil kamera iPhone 6 terlihat lebih natural, dengan sedikit perbaikan. Ini tentu mengenai sudut pandang saja: siapakah hari ini yang puas dengan tampilan natural apa adanya? bukankah semua orang ingin foto mereka lebih indah dari aslinya?Di luar jargon pemasaran LG, saya sangat menyukai antarmuka UX 4.0 yang berbasis Android 5.1 Lollipop. Sebab, LG memangkas besar-besaran aplikasi bawaan yang tidak perlu. Hasilnya, desain antarmuka G4 terasa lebih simpel, ringan, tetapi elegan dan perlu. Untuk apa menjejali konsumen dengan aplikasi yang tidak mereka perlukan?LG akan membuka pemesanan G4 pada 13 Mei sampai 25 Mei di Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogjakarta, Medan dan Makassar. Anda dapat memesan di LG Mobile Store atau toko daring, termasuk Lazada dan Blibli.Harga G4 sebesar Rp8.499.000 tergolong murah dibanding dua pesaingnya, iPhone 6 dan Galaxy S6. Akan tetapi, ia jadi terasa sangat mahal jika Anda mengingat Xiaomi Mi 4i.(ABE)