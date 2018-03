Bercinta Lebih Sering Bisa Buat Anda Lebih Bahagia?

Metrotvnews.com, Jakarta: Hubungan seks adalah komponen kunci kebahagiaan, hubungan yang stabil bersamaan dengan saling menghormati, percaya dan cinta, tentu saja. Masuk akal jika adanya anggapan bahwa melakukan hubungan seks lebih banyak akan membuat hubungan lebih baik.



Namun, menurut sebuah penelitian dari the Journal of Economic Behavior and Organization, seks yang lebih banyak belum tentu membuat hubungan menjadi lebih baik.

Penelitian tersebut dilakukan terhadap 128 pria dan wanita yang berusia antara 35 hingga 65 tahun. Mereka dibagi dalam dua kelompok, yang pertama diminta untuk melipatgandakan berapa banyak seks mereka dalam waktu seminggu dan lainnya diberi petunjuk seberapa sering berhubungan seks saat sibuk.



Dari hasil tersebut, peneliti menemukan bahwa pasangan yang berhubungan seks lebih banyak ternyata tingkat kebahagiaannya menurun. Peneliti juga menemukan kesibukan sebuah pasangan menurunkan minat berhubungan seks.



Studi terbaru ini bertentangan dengan penelitian dari Unoversity of Chicago dimana mereka menemukan pasangan yang sering berhubungan seks memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi dan pernikahan juga menjadi lebih positif. Hal serupa juga didapatkan dari penelitian yang dilakukan University of Colorado yang menemukan kebahagiaan berbanding lurus dengan seringnya mereka berhubungan seks.



Tentu, sebagian besar dari Anda menyukai aktivitas seks yang lebih sering meski itu butuh beberapa usaha dan juga perencanaan yang matang. Tapi, terkadang seks yang spontan dilakukan membuat Anda dan pasangan senang. Peneliti pun hingga kini masih tetap berpikir bahwa peningkatan aktivitas seksual baik untuk sebuah hubungan.





(LOV)