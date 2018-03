Speedgonz gelar Adrenaline Experience, Pameran Otomotif dalam Mall

Metrotvnews.com, Jakarta: Klub mobil yang berisi mobil-mobil supercar, Speedgonz, kembali menggelar event bagi penyuka adrenaline rush, dengan tema SG Adrenaline experience 7.000 rpm di Lippo Mall Kemang Village Jakarta, pada Minggu, 10 Mei kemarin.



Menurut Nono Soedewo, President Club Speedgonz, mereka ingin menunjukan secara 'real' kepada masyarakat bahwa mereka juga solid dalam hal kekeluargaan. Bahkan dedikasi tinggi para member sebuah club supercar dengan berbagai kendaraan ini, dapat dirasakan oleh masyarat di acara gathering ini.

"Acara ini merupakan acara lanjutan dari acara sebelumnya yaitu pada 29 April lalu yg bertajuk "no more boring life goes to Bandung" yang telah kami lakukan. Alhamdulillah acara kami tersebut berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun dan kami mendapat pengalaman yang sangat menyentuh hati setelah selesai mengadakan acara bakti sosial kepada rumah yatim bayi sehat yayasan muhammadiyah," kata Nono.



Acara ini sendiri merupakan yang pertama dilakukan oleh sebuah klub non APM yang mengadakan pameran dan exhibition di dalam sebuah pusat perbelanjaan. Masyarakat pun dapat merasakan adrenalin saat mesin-mesin supercar digeber hingga 7.000 RPM.



"Tak hanya itu, kami juga mengundang kawan-kawan fotografer yang telah terpilih untuk dapat mengabadikan moment langka ini dilengkapi dengan sentuhan model-model cantik dari manca negara," tutup Nono.





(UDA)