Tingkat Ekonomi Buruh di Pulau Jawa Meningkat

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Penelitian soal buruh masih minim di Indonesia. Namun, hasil penelitian Nico Warouw dari School of Humanities and Social Science, The University Of South Australia memaparkan adanya peningkatan kehidupan ekonomi dan status sosial pada buruh di Pulau Jawa.



Nico yang melakukan penelitian di Banten, Pekalongan dan Cilegon sejak 2000 ini mengatakan ada rasa bangga dari diri para buruh pada pekerjaan yang mereka tekuni.

"Buruh di Cilegon, yang merupakan salah satu kawasan industri berat merasa senang dan bangga dengan pekerjaannya. Karena mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa mengubah kehidupan ekonomi mereka," ujar Nico dalam Seminar Kajian Perburuhan Indonesia: survei Literatur dan Agenda Penelitian, di UGM, Rabu (13/5/2015).



Selain itu, buruh di Pekalongan menganggap hidup mereka lebih sejahtera dibandingkan sebelumnya. "Gaji yang mereka terima dari buruh lebih baik dari pekerjaan lain di lingkungan tempat tinggalnya," tuturnya.



Walaupun beberapa buruh tinggal di kampung kumuh tetapi kehidupan mereka terus meningkat. "Bahkan beberapa ada yang bisa KPR rumah," kata dia.



Kendati adanya peningkatan ekonomi, namun Ia masih menyayangkan organisasi serikat buruh belum melibatkan para pekerja kontrak sebagai anggota organisasi. "Seharusnya hak mereka menjadi pegawai tetap layak untuk diperjuangkan. Tak heran dalam setiap aksi, mereka menuntut tidak adanya PHK," ucap pria berkacamata ini.





(AHL)