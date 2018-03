Pilih Jenis Ban Mobil yang Tepat, Sesuai Peruntukannya

Metrotvnews.com, Jakarta: Ban mobil saat ini memiliki jenis dan spesifikasi yang beragam. Pemilihan jenis ban yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan, tentunya harus dilakukan agar kinerja mobil lebih optimal. Artinya sesuaikan pilihan Anda dengan tipe jalan yang sehari-hari akan dilalui.



Sebelum mengganti ban lama dengan yang baru, Mus M yang bertugas sebagai Service Advisor di bengkel Autopit Kalimalang, Jakarta Timur, membagi ilmunya tentang ban. Yaitu tips memilih jenis ban yang tepat dan sesuai untuk mobil Anda.

Berikut beberapa istilah penamaan ban yang harus diketahui, agar tidak salah beli:

• Passenger car atau mobil penumpang seperti SUV/MPV, biasanya direkomendasikan untuk menggunakan jenis ban yang memiliki kode P, selain itu terdapat kode S: yang menunjukan kecepatan ban ini mencapai 180 km per jam. Ban jenis ini memiliki rasio yang rendah antara 50, 60, 65. Ban jenis ini banyak dipakai untuk harian dan dapat digunakan jangka panjang.



• Tipe A/T (All Terrain): Ban jenis ini di desain untuk pemakaian di tanah, kerikil, dan jalan berair. Tetapi tidak mumpuni untuk peenggunaan di medan berat seperti off road. Untuk pemakaian di aspal, ban jenis ini masih terbilang cukup nyaman karena tidak menimbulkan suara sekeras tipe M/T.



• Tipe M/T (Mud Terrain): Ban jenis ini desain khusus untuk off road, sanggup melibas medan berat berlumpur, berpasir, dan bebatuan, serta melibas genangan air. Ban ini biasa disebut ban pacul karena memiliki corak/motif kembang yang besar seperti bentuk tahu.



Tidak disarankan memakai ban jenis ini di jalan aspal karena tidak nyaman, bahkan licin, serta daya cengkeram ban kurang baik terutama di jalan yang basah.



• Tipe H/T (High Terrain): Ban jenis ini di desain khusus untuk pemakaian di jalan aspal sehingga corak/motif kembangnya lebih halus. Ban ini cocok digunakan pada mobil MPV seperti Innova, Terios, Rush, Avanza, termasuk Pajero.



Tidak hanya itu, perhatikan juga kode ban lainnya, misalnya: 195/55 R15 84 V. Angka 195 menunjukan lebar penampang ban, 55 merupakan aspek rasio (ketebalan profil ban&lebar telapak ban), dan R menunjukan konstruksi ban radial.



Ada pula konstruksi ban bias dengan kode strip (-) yang biasanya untuk kendaraan jenis angkutan umum. Angka 84 menunjukan index beban, dan huruf V melambangkan kecepatan ban ini mencapai 240 km per jam.





(UDA)