Hedging, BNI Berikan Pertamina USD750 Juta

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memberikan fasilitas transaksi lindung nilai atau hedging kepada PT Pertamina (Persero) senilai USD750 juta sebagai sarana untuk mengantisipasi terjadinya risiko selisih nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).



Selama ini BNI sudah menjadi mitra bagi Pertamina dalam pemenuhan kebutuhan valasnya. Transaksi yang biasa dilakukan adalah transaksi forex dengan valuta atau penyelesaian transaksi dilakukan pada hari yang sama.

Dengan adanya fasilitas lindung nilai ini, Pertamina dapat melakukan variasi transaksi bagi pemenuhan kebutuhan valasnya, baik melalui transaksi FX Forward atau FX Swap sehingga risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar pada pasar valuta asing dapat diantisipasi oleh Pertamina dengan baik.



Direktur Keuangan BNI Rico Budidarmo mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akhir-akhir ini banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perekonomian AS yang semakin membaik sehingga membuka lagi kemungkinan akan kenaikan suku bunga acuan The Fed.



"Di samping itu ada indikasi bank sentral lain seperti ECB dan BOE yang diperkirakan tidak akan merubah tingkat suku bunga acuan," ungkap Rico, dalam keterangan tertulisnya, yang diterima Metrotvnews.com, yang ditulis di Jakarta, Kamis (14/5/2015).



Untuk menghindari serta mengantisipasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang diakibatkan oleh pembelian valas oleh perusahaan, Kementerian BUMN mengharuskan kepada semua perusahaan terutama BUMN yang mempunyai transaksi valuta asing untuk berani melakukan transaksi lindung nilai.



Bank Indonesia telah mendukungnya dengan menerbitkan PBI No. 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank pada tanggal 29 Desember 2014.



"Penandatanganan fasilitas lindung nilai antara BNI dan Pertamina ini merupakan kelanjutan dalam mendukung dan mengimplementasikan program Kementerian BUMN dan Peraturan Bank Indonesia, serta untuk memperkuat sinergi BUMN," pungkas Rico.





