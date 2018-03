Ini Pihak yang Iming-imingi Menteri Susi Rp5 Triliun

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersedia membeberkan pihak yang iming-imingi Rp5 triliun agar mundur dari jabatannya. Tawaran itu datang dari sejumlah perusahaan pelaku illegal fishing.



"Many people that's all illegal fishing. Memang perusahaannya enggak punya pribadi," kata Susi di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2015).

Sebelumnya Susi Pudjiastuti mengaku ditawari Rp5 triliun, jika bersedia mundur dari jabatan menteri kelautan dan perikanan.



Namun dia menolak karena beranggapan nurani dan kebebasannya tidak mungkin saya jual. "Indonesia terlalu hebat untuk ribuan triliun. Kehormatan yang membawa saya ke jabatan ini," tulis Susi dalam akun twitter pribadinya, @susipudjiastuti. Susi juga enggan melaporkan hal ini kepada Presiden Joko Widodo.





(YDH)