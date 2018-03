Tamu Asal AS Tewas dalam Serangan di Afghanistan

Metrotvnews.com, Kabul: Seorang tamu asal Amerika Serikat (AS) dan beberapa warga asing lainnya tewas dalam penyerangan di sebuah acara musik di Kabul, Afghanistan, Rabu (13/5/2015) malam.



"Kami dapat mengonfirmasi seorang warga AS tewas dalam serangan di sebuah rumah tamu di Kabul," ucap juru bicara Kedutaan Besar AS, Monica Cummings pada AFP.

"Tanpa mengurangi rasa hormat kepada keluarga korban, saat ini kami belum punya informasi lanjutan," sambung dia.



Rumah tamu Park Palace dijadikan tempat sebuah konser musik penyanyi klasik Altaf Hussain. Saat beberapa tamu sedang menanti acara dimulai, tiga pria bersenjata menembak secara membabi-buta.



"Lima orang tewas dan lima lainnya terluka, termasuk warga asing dan Afghanistan, dalam sebuah serangan di rumah tamu Park Palace," tutur Kepala Kepolisian Kabul Abdul Rahman Rahimi.



"Sebanyak 54 orang berhasil diselamatkan pasukan keamanan," tambah dia, yang mengatakan penyerangan berakhir dengan tewasnya tiga pelaku.



Belum ada pihak yang bertanggung jawab atas serangan ini, namun diduga kuat serangan dilancarkan kelompok militan Taliban.







(WIL)