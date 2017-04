Deretan Pemain yang Pernah Membela Madrid dan Atletico

Metrotvnews.com, Jakarta: Laga derby Madrid yang mempertemukan Real Madrid vs Atletico Madrid akan tersaji pada Sabtu 8 April malam WIB. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat dibumbui dengan rivalitas kuat.



Meski dikenal sebagai salah satu derby terpanas di jagat sepak bola dunia, duo Madrid tak anti dalam hal bertukar pemain. Rivalitas hebat tak membuat mereka gentar untuk saling "mencuri" pemain.

Tercatat ada 24 pemain yang membela panji-panji Madrid dan Atletico. Meski banyak juga pemain yang tak langsung pindah dari Madrid ke Atletico atau sebaliknya secara langsung.Beberapa nama yang akrab di telinga kita pernah membela kedua tim adalah Luis Aragones, Hugo Sanchez, Saniago Solari, Jose Antonio Reyes, dan Juanfran. Khusus untuk Aragones, ia tak pernah merasakan bermain untuk tim senior Los Blancos.Raul Gonzales juga menjadi cerita tersendiri. Ia dididik oleh Atletico, tetapi malah melegenda bersama Madrid. Ia juga tak pernah membela tim senior Los Rojiblancos.1928: Triana1929: Cabo1929: Luis Olaso1929: Cosme Vazquez1932: Eduardo Ordonez1935: Jaime Lazcano1939: Luis Marín1941: Pruden1964: Luis Aragones (via Real Oviedo, kemudian Real Betis)1964: Ramon Grosso1977: Juanito (via Burgos)1985: Hugo Sanchez1987: Paco Llorente1990: Bernd Schuster1991: Sebastian Losada1995: Miquel Soler (via Barcelona, kemudian Sevilla)1996: Juan Esnaider1997: Pedro Jaro (via Real Betis)2000: Santiago Solari2001: Jose Garcia Calvo (via Valladolid)2003: Rodrigo Fabri2006: Jose Manuel Jurado2007: Jose Antonio Reyes2011: Juanfran (via Osasuna)(KRS)