Barcelona Rilis Jersey Ketiga Musim 2018--2019

Barcelona: Raksasa La Liga Spanyol, Barcelona, telah memperlihatkan jersey ketiga mereka untuk musim 2018--2019. Jersey ini juga dipamerkan pada teaser sebuah game ternama.



Aparel asal Amerika 'Nike' membuat nuansa merah muda pucat pada jersey ketiga El Barca. Dengan ditambah aksen merah pekat, jersey ini memang agak berbeda dari beberapa tahun terakhir yang kerap menggunakan warna hitam, biru air, atau hijau stabilo.



Our new Third Kit 18/19

?? #EnergyOfBarcelona

?? #TheBallMakesUsMore pic.twitter.com/xAyrnVyjWa