Javier Mascherano: 319 Pertandingan, 1 Gol

Metrotvnews.com, Barcelona: Barcelona mengamuk saat menghadapi Osasuna dalam lanjutan La Liga Spanyol 2016 -- 2017, Kamis 27 April dini hari WIB. Blaugrana menang dengan skor telak 7-1!



Kesuksesan itu tak lepas dari kinerja Lionel Messi. Pemain berjuluk La Pulga itu mencetak dua gol. Torehan itu diikuti oleh Paco Alcacer dan Andre Gomes yang juga menorehkan dua gol. Satu gol lagi dipersembahkan oleh Javier Mascherano.

3?? more! Congrats to @Mascherano for your first goal ?? with @fcbarcelona. I hope we don't have to wait another 319 games for the next ???????? pic.twitter.com/BrhJpyCWWJ