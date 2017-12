Anak Jose Mourinho Rayakan Kemenangan Barcelona atas Real Madrid

London: Barcelona sukses mempecundangi Real Madrid di Santiago Bernabeu dengan skor 3-0. Jauh di London, anak Jose Mourinho turut merayakan keberhasilan Lionel Messi cs.



Luis Suarez, Messi, dan Aleix Vidal masing-masing menyumbangkan satu gol untuk membawa Barca kini memimpin 14 poin dari Madrid. Semua gol terjadi di babak kedua.

Bagi Mourinho, kedua tim itu memiliki arti penting buat perjalanan karier kepelatihannya. The Special One pernah merasakan sukses bersama Madrid. Ia juga pernah menjadi asisten pelatih Bryan Robson di Barcelona.



Tapi buat Jose Jr, anak Mourinho, jelas ia punya tim favoritnya sendiri. Ia mengunggah foto dirinya mengenakan seragam Barca sembari menuliskan, "Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu."



Thank you, see you next time ?????? 3-0 pic.twitter.com/1w3SKvhpQ1