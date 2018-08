Ceballos: Anda Tidak akan Sadar Ronaldo Sudah Tidak di Madrid

New Jersey: Gelandang muda Real Madrid, Dani Ceballos, optimistis timnya mampu menjalani transisi mulus pasca ditinggal megabintang Portugal, Cristiano Ronaldo. Menurutnya, fans Madrid tidak akan merasa kehilangan sosok Ronaldo saat melihat Madrid bermain.



Komentar tersebut dilontarkan Ceballos usai Madrid menyudahi perlawanan AS Roma dalam turnamen pramusim International Champions Cup (ICC) di Stadion MetLife, New Jersey. Los Blancos menyudahi perlawanan Giallorossi dengan skor 2-1 lewat gol cepat Marco Asensio ('2) dan Gareth Bale ('15).

Dalam laga tersebut, Madrid tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 66%. El Real mencatatkan 7 tembakan tepat sasaran, dengan akurasi umpan mencapai 89% akurasi umpan.



Menurut Ceballos, Madrid akan tetap menjadi Madrid meski tidak lagi diperkuat Cristiano Ronaldo yang hengkang ke Juventus. Ia menegaskan, Madrid akan tetap jadi tim yang patut diperhitungkan di semua kompetisi musim depan."Kami bermain secara berbeda, lebih menguasai penguasaan bola, dan dengan ancaman mencetak gol dari Bale, Benzema dan Marco (Asensio). Anda tidak akan menyadari kepergian Cristiano (Ronaldo)," ujar Ceballos dalam konferensi pers seperti dikutip Marca.Dalam kesempatan ini, Ceballos juga turut memberikan komentarnya terkait isu Mateo Kovacic yang tengah ramai dikabarkan meminta keluar dari Madrid, karena kalah bersaing dengannya yang lebih dipercaya pelatih baru Madrid, Julen Lopetegui sebagai pemain inti."Kovacic masih berlatih di Madrid dan ia masih rekan setim kami. Keputusan untuk tampil sebagai starter dibuat oleh pelatih, saya akan bekerja keras untuk membuatnya kesulitan (memilih pemain utama)," paparnya.(ACF)