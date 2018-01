Suarez Bersumpah Bantu Coutinho Mewujudkan Mimpi

Barcelona: Luis Suarez telah bersumpah untuk membantu Philippe Coutinho meraih mimpinya menyusul kepindahannya dari Liverpool ke Barcelona. Dia juga merasa senang bisa satu tim lagi dengan eks pemain Inter Milan itu.



Bintang asal Brasil tersebut menyelesaikan kepindahannya ke Camp Nou pada Senin 8 Januari. Dia menandatangani kontrak 5,5 tahun setelah Barca dilaporkan membayar sebesar 160 juta euro (Rp2,6 triliun).

Suarez, yang pernah bermain bersama Coutinho di Anfield sampai dia bergabung dengan Barca pada 2014, menanti kesuksesan besar bersama rekan satu timnya yang baru itu.



"Selamat datang temanku, betapa senangnya bisa kembali satu tim dengan Anda lagi," tulis Suarez di akun twitter resmi miliknya.



"Banyak kesuksesan di panggung baru ini, kita akan mencapainya bersama!" sambung striker yang memiliki julan El Pistolero itu.



WELCOME my friend @Phil_Coutinho ???????? how nice is to share team with you again ???????? Lots of success in this new stage, we will achieve them all together! pic.twitter.com/fTpYn4wS6d