Barcelona Kehilangan Bek Sayap Andalan Lima Pekan

Barcelona: Bek sayap Barcelona, Nelson Semedo dipastikan akan absen hingga lima pekan karena cedera hamstring. Ini merupakan kehilangan besar karena La Blaugrana akan menjalani periode sibuk.



Pemain berusia 24 tahun itu sempat mendapat perawatan saat Barcelona menang telak 6-1 atas Girona di Camp Nou, Minggu 25 Februari dini hari WIB. Akan tetapi, dia bisa melanjutkan pertandingan sampai selesai.

Kemudian dia menjalani tes seusai laga. Hasilnya menunjukkan Semedo menderita kerusakan otot dan Barca menyebut dia akan absen hingga April.



"Bagian layanan medis klub telah mengkonfirmasi bahwa pemain tim utama, Nelson Semedo mengalami cedera pada hamstring kirinya," sebuah pernyataan klub mengkonfirmasi.



"Pengujian lebih lanjut yang dilakukan telah mengindikasikan bahwa dia akan keluar selama kurang lebih lima pekan," sambungnya.



? [Injury update]

Nélson Semedo will be out for approximately five weeks.

More info: https://t.co/RITE5DnIzD pic.twitter.com/bClfCCGPrc