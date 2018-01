Coutinho Latihan Perdana Bersama Barcelona

Barcelona: Philippe Coutinho akhirnya ikut berlatih bersama Barcelona sejak menyelesaikan pindah dari Liverpool. Ini adalah pertama kalinya dia ikut berlatih dan disambut rekan-rekannya.



Coutinho dibeli Barcelona pada awal bulan ini dengan mahar yang diperkiran mencapai 160 juta euro atau setara dengan Rp2,5 triliun. Dia adalah pemain La Blaugrana termahal dalam sejarah.

Namun, debutnya tertunda karena cedera paha. Dia harus menepi selama tiga pekan sebelum akhirnya ikut berlatih untuk pertama kalinya pada Sabtu malam waktu setempat. Itu adalah bagian persiapan Barcelona menghadapi Real Betis yang akan berlangsung Senin 22 Januari dini hari WIB.



Debut Coutinho bersama Barca diprediksi akan terjadi saat Barcelona menjamu Deportivo Alaves pada Senin 29 Januari dini hari WIB. Saat ini dia diperkenankan berlatih bersama dan diperkenalkan kepada rekans setimnya.



???? ???????? Bem-vindo! Great to see @Phil_Coutinho training with his new Barça team-mates today! ???????? #ForçaBarça pic.twitter.com/hw6iGHCJKB