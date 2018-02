Jakarta: Barcelona harus bermain imbang 0-0 kontra Getafe dalam lanjutan La Liga Spanyol 2017 -- 2018 dini hari tadi WIB. Kendati mendominasi pertandingan, Barcelona urung mencetak gol.



Bertanding di depan publik sendiri, Barcelona langsung tancap gas sejak kick-off pertandingan. Akan tetapi, peluang-peluang yang tercipta belum mampu mengoyak gawang Getafe.

Catatan Who Scored, penguasaan bola Barcelona mencapai 79 persen. Blaugrana juga unggul dalam percobaan tembakan ke arah gawang.



Meski begitu, Getafe bermain taktis. Mereka mampu bertahan dengan baik dan menghasilkan 19 tekel.

Tampil sebagai pemain terbaik versi Who Scored adalah kiper Getafe Vicente Guaita. Dia mendapatkan nilai 7,9 dan melebihi nilai para pemain yang lain.Dengan hasil imbang ini, Barcelona masih memimpin klasemen sementara dengan mengemas 59 poin atau unggul tujuh poin dari rival terdekat Atletico Madrid. Sedangkan Getafe, berada di peringkat 10 dengan mengantongi 30 poin.Berikut komparasi statistik hingga rapor pemain Barcelona vs Getafe:Percobaan tembakan ke gawang: 12Tembakan on target: 6Akurasi umpan: 88%Tekel: 13Penguasaan bola: 79%Percobaan tembakan ke gawang: 10Tembakan on target: 1Akurasi umpan: 56%Tekel: 19Penguasaan bola: 19Stegen - 7,1Alba - 6,8Digne - 7,1Mina - 7,6Roberto - 6,9Coutinho - 6,7Busquets - 7,0Rakitic - 6,7Alcacer - 6,6Suarez - 6,4Messi - 7,4Iniesta - 6,3Dembele - 6,5Paulinho - 6,3Guaita - 7,9Suarez - 7,5Dakonam - 7,5Gonzalez - 7,4Antunes - 7,3Portillo - 6,8Arambarri - 6,9Fajr - 7,2Ndiaye - 6,4Shibasaki - 6,5Rodriguez - 6,6Carbera - 6,0Molina - 6,2Flamini - 6,0(ASM)