Atletico Jual Dua Gelandang ke Dalian Yifang

Acuerdo con Dalian Yifang para el traspaso de @yannickferreiracarrasco y @nicogaitan. ¡Buena suerte en vuestra nueva etapa! ¡Gracias, Yannick y Nico! - Carrasco and Gaitán will join Dalian Yifang on a permanent deal. Best of luck in China! - Accord avec Dalian Yifang pour le transfert de Carrasco et Gaitán. Bonne chance pour cette nouvelle étape! Merci, Yannick et Nico! #Atleti #Atlético #AtléticodeMadrid #Fútbol#Football #Soccer

