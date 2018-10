FIFA Larang La Liga Gelar Pertandingan di AS

London: Badan sepak bola dunia (FIFA) menolak rencana manajemen Liga Spanyol untuk menggelar pertandingan La Liga di Amerika Serikat. Pertandingan La Liga yang rencananya bakal dipertandingkan di AS adalah Barcelona kontra Girona pada Januari tahun depan.



Sebelumnya pihak manajemen Liga Spanyol (La Liga) melakukan langkah kontroversial ketika mereka menandatangani perjanjian 15 tahun dengan Relevent Sports Agustus lalu untuk ekspansi ke Amerika Serikat. Itu juga termasuk menggelar satu pertandingan di negara adidaya itu.

Persatuan Sepak Bola Spanyol juga menentang rencana itu. Presiden FIFA Gianni Infantino juga mengatakan bahwa pertandingan liga domestik harus dimainkan di negara sendiri.



"Dewan FIFA mendiskusikan masalah rencana pertandingan La Liga di luar Spanyol, khususnya di Miami," kata Infantino setelah pertemuan Dewan FIFA di Rwanda.



"Dewan menekankan prinsip olahraga bahwa pertandingan resmi liga harus dimainkan di teritorial anggota terkait. Jadi dewan jelas melihat hal itu tidak memungkinkan,"tambahnya.



Sikap FIFA tersebut menjadi pukulan lanjutan bagi presiden La Liga Javier Tebas. Sebelumnya, bulan lalu ia dengan percaya diri mengatakan yakin 90 persen pertandingan Barcelona vs Girona bisa berlangsung di AS.



La Liga diperkirakan akan mengajukan banding. Juru bicara La Liga kabarnya telah menyiapkan langkah-langkah untuk membawa masalah ini ke pengadilan khusus olahraga atau CAS (Court of Arbitration for Sport).



"Jika kami menerima pemberitahuan resmi dari FIFA tentang larangan pertandingan di AS itu, maka kami akan membawa masalah ini ke pengadilan arbitrase," kata juru bicara La Liga.



(ACF)