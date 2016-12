Cristiano Ronaldo Beri Semangat Anak-anak Korban Perang Suriah

Metrotvnews.com, Madrid: Bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo turut prihatin dengan perang yang terjadi Suriah. CR7 pun memberikan semangat kepada anak-anak Suriah lewat pesannya yang diunggah ke sosial media, salah satunya Twitter.



Dalam pesannya tersebut, Ronaldo berpesan kepada para anak-anak korban perang Suriah untuk tetap berjuang menjalani hidup. Perang saudara yang terjadi hampir di seluruh wilayah Suriah memang berdampak buruk terutama bagi nasib anak-anak di sana.

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd