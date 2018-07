Barcelona Dikritik karena Gunakan Pesawat Kelas Ekonomi ke AS

Barcelona: Kritikan tajam diarahkan ke Barcelona karena menyewa pesawat kelas ekonomi untuk tim wanita dari Spanyol ke Amerika Serikat. Padahal, Gerard Pique dan kawan-kawan menggunakan pesawat kategori first class.



Untuk pertama kalinya, tim utama dan tim putri Barcelona melakukan tur pramusim bersama-sama. Namun, ada kejanggalan yang membuat publik bertanya-tanya. Saat laman Facebook resmi klub mengunggah video dan foto tim utama saat berada di pesawat, tidak ada satu pun pemain dari tim putri yang terlihat.

Sejumlah pemain dari tim putri kemudian mengunggah sendiri lewat akun media sosial pribadinya masing-masing. Terlihat jelas bahwa mereka berada di pesawat yang berbeda, sangat berbeda karena yang ditumpangi merupakan pesawat kelas ekonomi.



Hal tersebut membuat akun fanbase bernama @BarcaWomen kesal. Ia merasa ada diskriminasi yang dilakukan oleh manajemen klub.



"Tim laki-laki kebanyakan dari Barca B. Tim putri senior mendapatkan pesawat kelas ekonomi!" tulisnya di akun Twitter.

Yeah - the men's team is mostly players from the Barça B men's team, but the senior women's team gets Economy! pic.twitter.com/moy1x6tt1o