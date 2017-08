Fan Buat Poster, Sebut Neymar Pengkhianat

Metrotvnews.com, Barcelona: Isu seputar masa depan Neymar mulai membuat fan Barcelona geram. Terbaru, para fan mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap pemain asal Brasil tersebut dengan menyebar poster di pinggir jalan kota Barcelona.



Ungkapan kegeraman fan tersebut diserukan menyusul isu Neymar ingin hengkang dari Barcelona ramai dibicarakan dalam beberapa pekan terakhir. Keinginan hengkang muncul karena sang pemain dikabarkan tidak puas karena berada di bawah bayang-bayang Lionel Messi.

Barcelona fans have put up a poster outside Camp Nou with Neymar's photo and calling him a mercenary. They want him out of the club. pic.twitter.com/J7nuHFgU2z