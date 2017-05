Masih Ada Kehidupan Setelah di Barcelona

Metrotvnews.com: Memulai karier sepak bola di klub besar sepertinya merupakan cara ideal bagi setiap pemain muda profesional. Mereka tak perlu mencari-cari klub besar, demi menggapai periode emas dalam karier di lapangan hijau.



Namun di satu sisi, kesempatan itu bisa menjadi semacam racun karena beberapa pemain muda bahkan pemain senior harus berjuang dalam sulitnya menembus skuat utama. Apalagi, jika tak menunjukkan performa terbaik. Jangan harap pelatih melirik Anda.

Situasi ini bisa terjadi di salah satu klub terbaik di dunia, seperti Barcelona. Kekuatan klub asal Katalan itu terletak pada kedalaman skuat mereka. Bahkan tak jarang skuat terbaik mereka berasal dari pemain muda yang telah mereka bina sejak dini.Sebut saja Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Carles Puyol. Mereka adalah deretan pemain yang berasal dari akademi La Masia dan berhasil membuat Barcelona berjaya, baik di pentas Eropa, maupun dunia.Tapi tak jarang juga ada pemain muda Barca yang ternyata lebih punya masa depan cerah bersama klub lain ketimbang mereka bertahan di Camp Nou.Masih hangat untuk dibahas adalah Gerard Deulofeu yang saat ini dipinjamkan ke AC Milan. Ia membuktikan bahwa ia masih bisa melanjutkan karier cemerlangnya setelah tak lagi berkostum Blaugrana.Deulofeu bukan satu-satunya pemain yang bisa membuktikan itu, karena masih ada deretan pemain yang bisa berjaya meski tak berkostum Barcelona. Siapa saja merekaKlub Resmi: EvertonKlub saat ini: AC Milan (pinjaman)Tampil di Barcelona: 6 pertandinganUsia: 23 tahunDeulofeu merupakan jebolan Barcelona B yang lulus ke level utama Barca pada 2013. Sayang, ia gagal bersaing dengan ketatnya skuat utama Blaugrana. Sebab kala itu ada Messi dan Pedro yang mengisi lini depan Barca. Belum lagi kehadirannya bertepatan dengan pembelian Neymar dari Santos. Tercatat Deulofeu hanya menjalani enam kali tampil membela Blaugrana pada periode pertamanya berkostum Barca.Alhasil Deulofeu harus rela dipinjamkan Barca ke Everton selama semusim. Selama itu, pemain berusia 23 tahun tersebut tampil 25 kali dengan menyumbangkan tiga gol.Sekembalinya dari Everton, Deulofeu kembali harus menikmati masa pinjaman. Kali itu ia bergabung dengan Sevilla dan mampu membawa klubnya menjuarai Liga Europa musim 2014--2015.Pada musim panas 2015, winger Spanyol ini menandatangani kontrak bersama Everton secara permanen pada akhir 2015. Namun Barcelona mempertahankan klusul buyback-nya, yang berarti dia akan mendapat kesempatan kembali ke Camp Nou.Mulai Januari 2017, Deulofeu berkarier bersama Milan dan menjadi pemain penting di klub yang diasuh Vincenzo Montella itu. Ia telah mencetak dua gol dan tiga assist dalam 15 pertandingan awal.Klub saat ini: Celta VigoTampil di Barcelona: 8 pertandinganUsia: 27 tahunSetelah memulai kariernya sebagai gelandang bertahan, Fontas digeser sebagai bek tengah selama waktunya bersama Barcelona B. Kariernya mulai menanjak ke tim utama pada 2010. Di mana dia lebih banyak sebagai bek kiri menggantikan posisi Eric Abidal.Setelah merasakan masa suram terdegradasi saat dipinjamkan ke Mallorca pada 2012--2013, Fontas resmi diikat Celta Vigo. Secara sporadis, Fontas mengalami musim hebat bersama Celta. Ia membuat 13 penampilan di La Liga dan sempat absen lima pertandingan awal.Kini ia membantu Celta mencapai semifinal Liga Europa dan telah tampil sebanyak 87 laga sejak 2013.Klub saat ini: Stoke CityTampil di Barcelona: 2 pertandinganUsia: 25 tahunPernah memperkuat Barcelona B sebanyak 79 laga dan menghasilkan empat gol. Namun kesulitan menembus tim utama dengan hanya diberi kesempatan tampil dua kali.Pada 2013, bek berusia 25 tahun direkrut oleh Stoke City dan membuat penampilan 55 laga hingga saat ini. Muniesa kemungkinan akan memiliki masa depan yang cerah ke depannya, mengingat usianya yang masih 25 tahun.Klub Resmi: Stoke CityKlub pinjaman: MainzTampil di Barcelona: 163 pertandinganUsia: 26 tahunBojan pernah menjadi salah satu bagian sejarah Barcelona pada periode 2007 hingga 2011. Ia meraih kesuksesan dengan membawa Barca meraih tiga gelar La Liga, dua gelar Liga Champions, dua gelar Super Coppa Spanyol, dan Piala Dunia Antarklub 2009.Namun ia melakukannya dengan berperan sebagai pemain pelapis. Sulit menemukannya di starting line up, hingga akhirnya pada musim 2011 Bojan dijual ke AS Roma.Saat bersama Giallorossi, pemain berusia 26 tahun ini pernah semusim dipinjamkan ke AC Milan. Tapi setelah musim 2012--2013 berakhir, ia kembali ke Camp Nou untuk merasakan periode kedua bersama Barca.Tapi Barca dan Bojan seakan tidak berjodoh. Pasalnyapada musim yang sama, Bojan kembali dipinjamkan ke klub lain, kali ini Ajax Amsterdam selama semusim. Namun setelah itu Barca kembali menjualnya.Bojan direkrut Stoke City pada musim 2014. Selama tiga musim ia memperkuat klub berjuluk The Potters itu, akhirnya ia dipinjamkan ke Mainz 05 pada awal tahun ini.Tapi selalu ada hikmah di balik perjalanan. Bojan menjadi pemain ketujuh yang mampu mencetak gol di empat liga top Eropa. Sebab ia berhasil mencetak gol ke gawang Bayern Muenchen beberapa waktu lalu.Klub saat ini: Bayern MuenchenTampil di Barcelona: 100 kaliUsia: 26 tahunKetika Josep Guardiola mengambil alih kendali Bayern Muenchen pada musim panas 2013, Thiago Alcantara menjadi satu-satunya pemain yang diboyong Guardiola ke Jerman dari Camp Nou.Sejak saat itu gelandang jebolan La Masia itu membuat 119 penampilan untuk raksasa Bundesliga dan memenangkan tiga gelar beruntun, serta dua kali mengangkat trofi Piala Jerman (DFB Pokal).Dia juga sekarang menjadi pemain kunci timnas Spanyol di bawah arahan Julen Lopategui dan telah mengecap 20 laga internasional sampai saat ini.Klub saat ini: Paris Saint-GermainTampil di Barcelona: 139 kaliUsia: 34 tahunTidak seperti kebanyakan pemain dalam daftar ini, Thiago Motta benar-benar menikmati kesuksesan yang luar biasa saat masa mudanya berkarier di Barcelona. Dengan cepat ia menjadi sosok yang disukai di klub Katalan.Namun cedera membuat kariernya kacau. Sehingga ia meneruskan kariernya bersama Atletico Madrid, Genoa, dan Inter Milan.Perputaran hidup terus ia alami dan Motta kembali merasakan keindahan ketika bergabung bersama PSG. Di bawah asuhan Laurent Blanc, ia mendapatkan kehormatan sebagai gelandang dengan assist terbanyak di lima liga teratas di Eropa pada musim 2015--2016.(FIR)