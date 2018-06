Real Madrid Rekrut Pemain Muda Santos

Madrid: Real Madrid resmi merekrut pemain muda, Rodrygo Goes dari klub Brasil, Santos. Pemain berusia 17 tahun itu dikabarkan akan bergabung dengan Los Blancos pada Juli 2019.



Goes melakukan debutnya untuk Santos pada November silam, saat ia masih berusia 16 tahun. Ia juga telah mengoleksi lima gol dari sembilan penampilan di liga untuk klub di kompetisi tertinggi Brazil.

"Real Madrid dan Santos Futebol Clube telah setuju bahwa Rodrygo Goes akan memainkan sepak bolanya di Real Madrid ketika ia mencapai persyaratan usia legal," kata klub Spanyol itu pada laman resmi mereka.



"Meski sang pemain akan dapat bermain untuk klubnya sampai Januari 2019, kesepakatan ini mengatur bahwa ia akan bergabung dengan skuat pada Juli tahun itu." tambahnya.



Kesepakatan finansial tidak diumumkan oleh kedua pihak. Namun laporan sejumlah media Spanyol, bahwa sang juara Liga Champions memboyong Goes dengan harga 45 juta euro atau setara Rp732 miliar.



