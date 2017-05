Perpanjangan Kontrak Messi di Barcelona Segera Rampung

Metrotvnews.com, Barcelona: Teka-teki seputar masa depan Lionel Messi di Barcelona akan segera terungkap. Manajemen Barca menyiratkan bahwa megabintang asal Argentina itu akan setuju membubuhkan tanda tangannya dalam kontrak baru.



Wakil presiden klub Barca, Jordi Mestre mengatakan, saat ini pihaknya masih terus melakukan komunikasi intens dengan perwakilan Messi terkait perpanjangan kontrak sang pemain yang akan habis pada musim panas 2018.

Mestre bahkan menegaskan bahwa komunikasi antara kedua belah pihak berjalan dengan baik dan tidak ada masalah besar yang melatarbelakangi tersendatnya proses perpanjangan kontrak pemain 29 tahun tersebut."Perpanjangan kontrak (Messi) masih berada di trek. Saya bisa katakan bahwa pembicaraan sudah memasuki tahap akhir dan dalam beberapa pekan akan ada kabar baru. Saya tidak bisa memberikan tanggal pastinya, tapi itu tidak akan lama," ujar Mestre."Faktanya, semuanya berjalan dengan lancar dan berakhir dengan baik. Jika mereka mengatakan ada masalah, maka saya dengan senang hati membantahnya," tegas orang nomor dua di klub tersebut.Menurut laporan The Sun, dalam proposal terakhirnya Barca menawarkan bayaran 25 juta poundsterling (Rp432 miliar) per tahun demi bisa terus mengikat pemain terbaiknya itu di Camp Nou.Di usianya yang hampir menginjak 30 tahun, Messi masih jadi aset paling berharga buat klub yang diperkuatnya sejak 2004. Hal itu bisa dilihat dari penampilannya di musim ini yang masih cukup moncer. Dalam 49 laga yang dimainkannya di semua ajang musim ini, Messi sudah mengemas 51 gol.Berkat torehan golnya itu, Barca masih berpeluang menyabet double winners musim ini, yakni di ajang Copa del Rey dan La Liga.Di Copa Del Rey, Barca akan berhadapan dengan Deportivo Alaves di babak final. Sedangkan di ajang La Liga yang menyisakan dua pertandingan lagi, Barca dan Real Madrid punya poin yang identik, 84 poin.Blaugrana untuk sementara berhak berada di atas Madrid dengan keunggulan head to head. Namun, El Real punya keuntungan lebih, yakni memiliki satu pertandingan lebih banyak.Barca akan menghadapi lawan enteng, yakni Las Palmas dan Eibar di dua pertandingan terakhirnya. Sedangkan Madrid akan berhadapan lawan yang tidak bisa dianggap sebelah mata, yakni Sevilla, Celta Vigo dan Malaga di tiga pertandingan sisa.(ACF)