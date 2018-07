Fernando Torres Gabung Klub Papan Bawah Jepang

Tosu: Klub Jepang, Sagan Tosu, seperti dilansir laman twitter resmi mereka resmi merekrut mantan penyerang timnas Spanyol, Fernando Torres. Torres bergabung dengan Tosu setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Atletico Madrid.



Torres merupakan produk akademi sepak bola Atletico, ia memutuskan hijrah dari Atletico ke Liverpool pada 2007. Di sana ia menjadi pujaan publik Anfield setelah mencetak 65 gol dari 102 pertandingan di Liga Primer Inggris.

Torres bertahan empat tahun dengan The Reds dan memutuskan pindah ke Chelsea. Di Chelsea karier Torres menurun drastis. Ia hanya mampu mencetak 20 gol dari 110 pertandingan bersama The Blues.



