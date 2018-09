Barcelona Akan Luncurkan Logo Baru Klub

Barcelona: Barcelona mengungkapkan tengah dalam wacana untuk (kembali) mengganti logo klub. Rencananya, badge baru yang biasa disematkan di dada kiri jersey itu bakal diaplikasikan per musim depan.



Buat Barcelona, mengubah atau mendesain ulang logo klub bukanlah hal baru. Faktanya, mereka telah melakukan hal tersebut sebanyak 10 kali.

Lewat akun Twitter resmi, El Barca menyodorkan logo baru yang masih dalam tahap pematangan. Dalam posting-annya, terlihat pula perubahan logo klub dari waktu ke waktu.



Adapun perubahan mendasar yang terlihat yakni, dihilangkannya tiga huruf FCB di tengah logo yang merupakan singkatan dari Futbol Club Barcelona. Huruf tersebut sudah ada di logo klub selama lebih dari 100 tahun.



Logo Barcelona yang saat ini dipakai merupakan versi tahun 2002. Tidak ada rentang waktu yang pasti antar perubahan logo.



Warganet turut bereaksi memberikan komentarnya di lini masa. Sebagian sepakat, sebagian lagi menolak disertai alasan. Ada juga yang malah memanfaatkannya untuk melempar lelucon.



This is the proposed update to the Barça crest, subject to member approval

???????? pic.twitter.com/csIHvX2ZyS